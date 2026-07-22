Calcio – Mantova, il centro sportivo di Volta seconda casa del vivaio biancorosso

VOLTA MANTOVANA Non è un caso che il Mantova abbia giocato la prima amichevole stagionale sul campo di Volta. Nell’occasione, infatti, l’Asd Voltesi ha annunciato la nuova partnership con l’Acm, valida per i prossimi tre anni. Il centro sportivo collinare ospiterà le partite ufficiali della Primavera 2 e dell’Under 14 del Mantova. “Un importante traguardo – si legge in una nota della Voltesi – che premia il lavoro quotidiano della nostra società, valorizza le nostre strutture e dà prestigio all’intera comunità sportiva di Volta Mantovana”. Nella foto che sancisce l’accordo, da sinistra: il presidente della Voltesi Pietro Caschera, l’assessore allo Sport del Comune di Volta Ester Debattisti e il presidente del Mantova Filippo Piccoli.