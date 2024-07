Basket Serie C – L’Artes Mantova rinforza il roster con la guardia Stefano Cernivani

Mantova L’Artes Mantova Basket annuncia la firma della guardia classe 1991 Stefano Cernivani. Il secondo nuovo volto del roster biancorosso, dopo l’arrivo di Andrea Albertini, è una guardia di 188 centimetri per 83 chili con alle spalle una lunga esperienza nei campionati di serie B. Prodotto del settore giovanile di Trieste, nella stagione 2009/10 assapora subito il grande basket entrando nel roster della Sutor Montegranaro di serie A. In quella stessa stagione gioca in doppio tesseramento alla Stamura Ancona in B Dilettanti distinguendosi con una media di 14 punti di media nelle 27 partite disputate a soli 19 anni. Nel campionato 2010/11, Cernivani passa alla Virtus Civitanova in B Dilettanti, prima di trasferirsi a Ravenna in Divisione Nazionale B nel 2012/13 e a Tortona (sempre DNB) nel 13/14. Nel 2014/15 gioca al Vis Spilimbergo in C Nazionale, per poi iniziare un lungo percorso in serie B che lo porta a indossare le casacche di Bottegone, Porto Sant’Elpidio, Valsesia, Crema e Vicenza. Con il club veneto Cernivani disputa quattro stagioni in totale, tra cui l’ultima in B Nazionale con una media di 9 punti in 20.1 minuti a partita in regular season (45% da 2, 37% da 3 e 88% ai tiri liberi).

«Ho accettato di venire a giocare a Mantova – sono le prime parole da biancorosso di Cernivani – perché mi è stato presentato un progetto stimolante e di crescita da parte della società. Inoltre, ho avuto già modo di conoscere delle persone di grande valore umano, aspetto tutt’altro che scontato nel mondo dello sport. Mi auguro con tutto il cuore che sia un anno ricco di soddisfazioni per tutti i nostri tifosi».

DIVISIONE REGIONALE 1

Il Basket Viadana rinforza lo staff con Fabio Pozzi, il quale ricoprirà il ruolo d responsabile del settore giovanile, primo allenatore under 15 e primo assistente della prima squadra. «Ho iniziato ad allenare ad Alessandria – si presenta Pozzi – spaziando tra le giovanili maschili, promozione, serie D e C gold per poi passare al femminile a Castelnuovo Scrivia vincendo la serie B e per quattro stagioni capo allenatore in A2. Trasferitomi a Reggio Emilia, ho allenato a Bagnolo, Reggiolo e nelle ultime due stagioni lo Scandiano in Serie B femminile e responsabile del settore giovanile».