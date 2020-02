Straniero pluripregiudicato e clandestino accompagnato al confine

MANTOVA Nella giornata di ieri, dopo essere stato sorpreso in città dagli agenti della “Volante” in atteggiamento che lasciava presupporre la sua intenzione di compiere reati, nei confronti di J.S., cittadino del Gambia di 21 anni, da poco scarcerato dalla locale Casa Circondariale e clandestino per non aver ottemperato all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, con a carico numerosi precedenti, tra i quali rapina aggravata, ingresso e soggiorno illegale in Italia, il Questore Paolo Sartori ha emesso un decreto di trattenimento ai fini della sua espulsione dall’Italia. J.S., quindi, veniva immediatamente accompagnato dagli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura al Centro per i Rimpatri (C.P.R.) di Gradisca d’Isonzo – Gorizia, in attesa di essere espulso ed imbarcato nel più breve tempo possibile su un volo per il Gambia.