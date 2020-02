Basket serie A2 m – Pompea di scena a Montichiari con Orzinuovi (ore 20.30)

MANTOVA L’opinione in casa Stings è pressoché unanime: per fortuna, dopo la forte delusione dovuta alla sconfitta e all’atteggiamento mostrato in campo domenica contro San Severo, c’è la possibilità di tornare subito in campo. Detto, fatto. Questa sera, alle 20.30, la Pompea scende sul parquet del PalaGeorge di Montichiari per sfidare l’Agribertocchi Orzinuovi, avversario però tutt’altro che in un periodo di appannamento e quindi da affrontare con la massima cattiveria agonistica possibile. «Orzinuovi è una squadra del tutto rinnovata e che dà del filo da torcere a tutti – afferma coach Finelli – il suo rendimento nell’ultimo periodo è stato migliore del nostro ed è una squadra a trazione con esterni che producono punti. Giocano con grande energia, velocità, molto in campo aperto. Quindi se non si difenderà non ci sarà trippa per gatti e non avremo la possibilità di fare una buona partita. Invece, se arriveremo attenti e partendo dalla difesa buona sul perimetro e con una buona transizione difensiva, allora potremo dire la nostra, perché rimaniamo una squadra seria che attraversa un momento di appannamento, ma che sa come stare in campo e come reagire alle situazioni». Sulla stessa lunghezza d’onda Matteo Ferrara: «Giocare subito dopo la sconfitta in casa con San Severo ci dà meno tempo di pensare e rimuginare su quanto successo con pensieri negativi – dichiara – ci dà invece l’occasione di pensare solo alle cose buone che dobbiamo fare. Mi aspetto una partita complicatissima contro Orzinuovi. Loro stanno facendo un girone di ritorno importante e cercheranno di fare tutti i punti possibili, soprattutto in casa. Credo che vorranno approfittare del momento negativo che stiamo vivendo. Sarà una grande battaglia». Entrambe le squadre si presentano la completo.

Leonardo Piva