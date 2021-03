Test pungidito alla farmacia comunale di Porto e al parco feste di Soave

PORTO MANTOVANO – A partire da venerdì 26 marzo e fino a fine mese, i cittadini di Porto Mantovano potranno sottoporsi gratuitamente al test sierologico pungidito. A comunicarlo sui canali ufficiali è stata l’amministrazione comunale, con premessa che il test sierologico non sostituisce il tampone e ha una finalità differente da quest’ultimo. I test saranno somministrati, da parte di personale qualificato, presso due sedi: la farmacia comunale (ambulatorio laterale) di piazza della Pace e il centro allestito al Parco Feste di via T. Nuvolari a Soave dal Gruppo Giovani. Il servizio sarà reso esclusivamente su appuntamento al fine di limitare quanto più possibile il rischio di possibili assembramenti. La somministrazione presso la farmacia di iazza della Pace avverrà nei giorni di venerdì 26, sabato 27 (al mattino), lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 marzo, ultimo giorno di validità dei test (è possibile prenotare l’appuntamento telefonando nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 marzo, in orario d’ufficio, al numero 0376/389036). La somministrazione presso punto allestito al Parco Feste di Soave è prevista nei giorni di sabato 27 e domenica 28 marzo, dalle ore 14.30 alle 18.00 (è possibile prenotare l’appuntamento telefonando nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 marzo al numero 345 8681169). In caso di sovrannumero rispetto ai posti disponibili, verrà data priorità alle persone con più di 65 anni e alle persone con fragilità. L’amministrazione comunale coglie l’occasione per porgere «doverosi e sinceri ringraziamenti al personale che si è reso disponibile per la somministrazione del test, alla farmacia comunale, al Gruppo Giovani di Soave per il servizio che verrà reso nei prossimi giorni e a tutte le associazioni interpellate». (mv)