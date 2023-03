Torna “Pulimincio”, volontari in campo per ripulire le rive del fiume

MANTOVA Ritorna l’appuntamento con “Pulimincio”, giornata diffusa di impegno per l’ambiente e iniziativa ecologica dedicata alla pulizia delle rive del fiume Mincio. L’evento, arrivato alla 19ª edizione, amplia il suo raggio di azione e si arricchisce della collaborazione di numerosi associazioni e relativi comuni: abbraccerà infatti i territori di Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Pozzolo sul Mincio, Goito, Rivalta sul Mincio, Grazie di Curtatone, Formigosa, Mantova e Pietole. L’appuntamento è il più antico e radicato tra quelli proposti dall’associazione culturale “Luna nel pozzo”, patrocinato da Parco del Mincio, Comuni di Mantova, Marmirolo, Goito, Rodigo, Volta Mantovana, Ponti e Monzambano, e associazione Colline Moreniche del Garda. «Pulimincio è una dimostrazione corale di cittadinanza attiva a favore dell’ambiente – ha spiegato Maurizio Pellizzer, presidente di Parco del Mincio – la capacità di fare rete tra i cittadini e le amministrazioni rappresenta un valore aggiunto». Per chi desiderasse unirsi ai volontari, la data è quella di domenica 26 marzo nei vari punti di ritrovo: Volta Mantovana (ore 8, Ponte sul Mincio di Pozzolo), Grazie di Curtatone (ore 8.30, Riva della Madonna), Rivalta sul Mincio (ore 8.30, centro Parco Rivalta Lungomincio), Goito (ore 9, parcheggio Dogana Nuova), Formigosa e Chiavica del Moro (ore 9, sede Wwf Mantovano, strada Formigosa 36), Mantova e Forte di Pietole (ore 9, in fondo a viale Learco Guerra, Mantova), Ponti sul Mincio (ore 9, piazzale della Centrale Termoelettrica), Monzambano (ore 9, piazzola ecologica di Monzambano), Pozzolo sul Mincio (ore 14, piazza Aldo Moro). Oltre alla “Luna nel Pozzo” saranno mobilitate le associazioni Plasticfree, Wwf Mantovano, #IoRaccolgo e tu?, Pro loco Rivalta sul Mincio Aps, Pro loco di Curtatone, Polisportiva Pozzolese, Gruppo Scout Agesci Mantova 11, Gruppo canoistico Rivaltese, Acchiapparifiuti, Associazione Amici di Attila. È necessario presentarsi con calzature adatte e guanti da lavoro. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 2 aprile. (abb)