Ciclismo – Stefano Leali alla Settimana Internazionale Coppi-Bartali

Mantova Inizio di stagione più che positivo per l’under 23 Stefano Leali che ora si appresta a vivere da protagonista la competizione a tappe Settimana Internazionale Coppi-Bartali che prende il via oggi a Riccione.

Il giovane atleta virgiliano è alla sua prima stagione con la maglia della General Store Essegibi F.lli Curia, un team continental che può gareggiare, quindi, tanto con i dilettanti nelle gare nazionali ed internazionali quanto con i professionisti.

Stefano Leali, con le prestazioni fornite sin qua e soprattutto in contesti assai prestigiosi come la Firenze-Sesto Fiorentino “Per sempre Alfredo Martini” di domenica scorsa, si sta confermando all’altezza della situazione.

Per questo motivo, e anche per il forfait imprevisto di un suo compagno di squadra, il direttore sportivo Paolo Rosola e il team manager Billy Ceresoli hanno deciso di puntare anche su di lui per completare la rosa di atleti che parteciperanno a questa importante vetrina per professionisti. La frazione inaugurale della Settimana Internazionale Coppi-Bartali, prevista da oggi a sabato sulle strade dell’Emilia Romagna, si terrà con partenza ed arrivo a Riccione per complessivi 162 km.

Paolo Biondo