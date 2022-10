“How to Become Super Happy in 50 Minutes” per Segni

MANTOVA SEGNI New Generations Festival ha ravvivato il weekend con la pedalata ecologica e spettacoli in diversi luoghi in città; ma il festival non si ferma qui! Prosegue oggi con nuovi appuntamenti, e continuerà fino a domenica 6 novembre!

Tra gli spettacoli più attesi, questa sera 31 ottobre il divertentissimo “How to Become Super Happy in 50 Minutes” con l’attrice norvegese Ingvild Lien. Un monologo, in lingua inglese, il cui tema centrale è una delle mete più ambite dell’uomo: la felicità. Andrà in scena alle 21:00 presso la Sala delle Capriate – Ex Convento Benedettino (Piazza L. B. Alberti).

Ci saranno anche due repliche della co-produzione di Segni d’infanzia e Théâtre du Gros Mécano: “Le Criard. Il grido”, una energica ed emozionante performance per grandi e piccoli. Gli spettatori saranno accompagnati dal ritmo di batteria in una esperienza liberatoria sull’importanza di incanalare gli stati d’animo, in questo caso l’urlo, in forme di comunicazione. Andrà in scena presso la Sala delle Capriate – Ex Convento Benedettino, alle 11.45 e alle 18.30.

Per i più piccoli, il tanto atteso “Arcipelago”: un’installazione teatrale, a cura di Teatro Telaio, resa viva dai bambini stessi che si potranno esplorare un piccolo arcipelago, composto da isole luminose. Sarà alla Galleria di Palazzo Ducale alle 10:00 e alle 15:00.

Attive dalla mattinata di domenica, proseguiranno le masterclass per operatori internazionali aperte agli insegnanti di ogni grado, un luogo di apprendimento ed incontro che ha portato al festival professionisti del settore provenienti da tutta Italia, ma anche da Canada, Norvegia, Paesi Bassi.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili su vivaticket.com o presso la biglietteria (attiva tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00, in Piazza L. B. Alberti, Sala delle Colonne).