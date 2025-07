Tre lastre antirumore della tangenziale Nord crollano sulla strada. Sfiorato un autocarro

MANTOVA Tre lastre di vetro antirumore della Tangenziale Nord si sono staccate dai sostegni e sono cadute sulla strada sottostante sfiorando un autocarro che stava transitando in quel momento. E’ successo ieri intorno alle 10.30 all’altezza dello svincolo dell’Ostigliese nei pressi della concessionaria Auto Azzurra. Le lastre sono alte 2,6 metri per 1,6 metri di larghezza e sono cadute da un’altezza di circa 6 metri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso il tratto ingombrato dai vetri mentre tecnici e operai della Provincia si portavano a loro volta sul posto per accertare le cause di questo crollo. La strada è stata riaperta dopo circa tre ore.