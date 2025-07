Cerese: il chiosco “La Baracchina” torna al centro dell’inclusione sociale

BORGO VIRGILIO Adottare e promuovere una nuova visione che ponga al centro la persona e la sua rete di relazioni, sposando la logica dell’inclusione e della coesione sociale. È il modello ormai attivo da anni nel Comune di Borgo Virgilio, che dalla prossima settimana s’impreziosisce di una nuova iniziativa.

Ragazzi diversamente abili dietro il bancone del bar, sostenuti da accompagnatori ed educatori per tre serate di eventi. Il Comune di Borgo Virgilio insieme a Csa Cooperativa Servizi Assistenziali di Mantova e ad una rete di partner tra cui associazione “Aurora” di Borgo Virgilio, ATS In-Esistente e ATS SbrisolAut – AGA, ha attivato un nuovo progetto di inclusione delle persone con disabilità residenti sul territorio, attraverso l’utilizzo del chiosco verde “la Baracchina” di proprietà comunale, che si trova in piazza Aldo Moro, a fianco della sede municipale di Cerese.

I giovani coinvolti, che si turneranno, saranno una quarantina e in concreto si tratta di proposte che animeranno le serate estive della piazza e che vedranno protagonisti nella gestione del chiosco proprio i ragazzi diversamente abili.

«E’ un’iniziativa alla quale tengo molto – dichiara l’assessore Teresa Amatruda – che potenzia le modalità di risposta ai bisogni dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie con lo scopo di renderli più partecipi al loro contesto sociale di appartenenza. Credo fermamente, infatti, così com’è stato espresso nelle linee del mio mandato amministrativo, che le abilità dei ragazzi fragili siano più forti del loro svantaggio e questo è un modo interessante e, se vogliamo, alternativo per poter valorizzare il loro saper fare».

È già pronto un primo calendario che prevede tre aperture serali del chiosco, che ha l’obiettivo di creare momenti di aggregazione ed incontro rivolti a tutti i cittadini e soprattutto ai giovani del nostro territorio.

Gli appuntamenti saranno i seguenti: mercoledì 16 luglio spettacolo con musica e poesie “Farfalle, falene e profumo di mimosa”, venerdì 18 luglio aperitivo con DJ set e venerdì 9 agosto aperitivo irlandese con musica, canti e balli.

«Vi aspettiamo numerosi, dalle 19 alle 22, per condividere insieme un progetto di crescita della nostra comunità che si trasformerà in momenti di festa allietati da buona musica – è l’appello lanciato dall’assessore Amatruda -. Rispetto ai più tradizionali interventi sulle emergenze sociali, sostenere la coesione sociale significa, infatti, valorizzare le relazioni tra i membri della società e promuovere l’assunzione collettiva di responsabilità».