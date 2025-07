Pallavolo f – Casalmaggiore riporta l’A2 al “PalaFarina” di Viadana

Viadana La Vb Casalmaggiore lascia il PalaRadi di Cremona e per la prossima stagione avrà una nuova casa. E si fa sempre più forte l’ipotesi di un ritorno al PalaFarina di Viadana. Prima di spostarsi nel capoluogo cremonese, le rosa avevano iniziato a giocare a Viadana nella stagione 2010/11, dopo aver lasciato la Baslenga per motivi strutturali a seguito della promozione in A2, e poi fino al 2015 per le stagioni in A2 e soprattutto in A1. Le rosa furono costrette ad abbandonare l’impianto rivierasco, spostandosi prima a Montichiari e poi al PalaRadi, quando l’8 febbraio 2015 il tetto crollò a causa di una forte nevicata, rendendo il palazzetto inagibile. Il PalaFarina rimesso a nuovo fu inaugurato nel 2022 con un torneo che vedeva protagonista proprio Casalmaggiore assieme a Cuneo, Busto Arsizio e Vallefoglia. Tornando ai giorni nostri, l’ufficialità dell’addio al PalaRadi è stato annunciato attraverso un comunicato: «Con profonda riconoscenza, la Volleyball Casalmaggiore comunica che, a partire dalla prossima stagione sportiva, la squadra non disputerà più le proprie partite casalinghe al PalaRadi di Cremona. È una decisione che non nasce a cuor leggero. Per undici stagioni il PalaRadi è stato la nostra casa, il luogo di grandi sfide e di emozioni indimenticabili. Un luogo che ci ha visto crescere, vincere, resistere. Desideriamo ringraziare con sincerità il Comune di Cremona, le amministrazioni che si sono succedute, i dirigenti, i funzionari e tutti coloro che hanno lavorato con competenza e disponibilità per renderci possibile questo lungo percorso. I rapporti sono sempre stati improntati alla stima e alla collaborazione, anche in quest’ultima stagione. Il nostro pensiero va anche a tutti i tifosi cremonesi che ci hanno sostenuto in questi anni: con passione, con calore, con affetto sincero. La vostra presenza e il vostro sostegno resteranno per sempre parte della nostra storia. Oggi ci troviamo nella necessità di un cambiamento, dettato da ragioni organizzative e dalla volontà di dare continuità al progetto sportivo della Volleyball Casalmaggiore. Non è una rinuncia, ma una scelta di responsabilità e visione, per poter affrontare le prossime stagioni con solidità (…)». Nei prossimi giorni si terrà un incontro pubblico per annunciare le novità.