L’intelligenza artificiale al servizio di imprese, sicurezza, contabilità e vendite

MANTOVA – L’intelligenza artificiale non è più un terreno riservato agli esperti di tecnologia, ma uno strumento concreto che può migliorare processi, decisioni e risultati aziendali. Con questa visione Apindustria Confimi Mantova ha messo a punto il nuovo calendario formativo per il prossimo semestre, che porterà l’Ia dentro le imprese, toccando sicurezza sul lavoro, contabilità, controllo di gestione, comunicazione e vendite. Dopo i webinar primaverili l’associazione rilancia e amplia l’offerta: si parlerà di analisi dei dati contabili con sistemi predittivi, di controllo di gestione supportato dall’Ia, di monitoraggio intelligente per la sicurezza, ma anche di comunicazione digitale e di strategie di vendita potenziate da chatbot e assistenti virtuali. Un percorso pensato per dare strumenti subito utilizzabili, con un approccio pratico e trasversale. «Abbiamo costruito un semestre che non lascia fuori nessun ambito dell’impresa – spiega Giacomo Cecchin, vicedirettore di Apindustria Confimi Mantova -. L’Ia non è una moda: è un alleato quotidiano. Può aiutare a scrivere un contratto, a migliorare un bilancio, a dialogare meglio con i clienti o a supportare la forza vendita. Il nostro obiettivo è rendere accessibili queste opportunità anche alle Pmi». A sviluppare l’iniziativa con riferimento all’ambito marketing e vendite è stata Marina Storti dell’ufficio comunicazione Apindustria Confimi Mantova che dichiara: “La formazione è stata pensata per mostrare come l’Ia possa coniugare efficienza e creatività. Un modulo può aiutare a progettare campagne di marketing più mirate, un altro a rafforzare il controllo interno, un altro ancora a prevenire rischi per i lavoratori. Ogni tema viene affrontato con casi concreti, per trasformare l’innovazione in pratica quotidiana». Gli incontri, disponibili sia in presenza sia online, offriranno teoria, esempi e simulazioni reali, con docenti che conoscono da vicino le sfide delle imprese.