Trovata senza vita in casa, 79enne deceduta per cause naturali da almeno 24 ore

MAnTOVA È morta per cause naturali, con tuta probabilità da oltre ventiquattrore, la 79enne ritrovata l’altro ieri senza di vita nel suo appartamento in città, zona Pompilio. Il decesso dell’anziana infatti potrebbe risalire a domenica scorsa, a fronte del fatto che l’ultimo contatto telefonico avuto con il figlio, ricoverato al Cps di Mantova, risaliva alla giornata precedente. A dare l’allarme, lunedì pomeriggio poco dopo le 17, erano quindi stati i vicini di casa sollecitati dallo stesso figlio della donna che non dava più sue notizie. Sia i tentativi di contattarla al telefono che al campanello di casa erano infatti andati a vuoto. Intervenuti prontamente in via Tamassia i vigili del fuoco avevano provveduto ad aprire la porta d’ingresso dell’abitazione rinvenendo la pensionata esanime nel proprio letto. Sul posto anche il personale del 118 e gli agenti della questura. Il cadavere della 79enne era stato infine trasferito nelle sale mortuarie del Carlo Poma (in foto a lato) per gli accertamenti del caso.