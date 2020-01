Ubriachi al volante in aumento. Nelle ore notturne ancora di più

MANTOVA Più ubriachi al volante e in particolare nelle ore notturne. Aumentano le condotte pericolose da paret di automobilisti nel Mantovano. Stando ai dati riportati dalla Polizia Stradale di Mantova nel 2019 sono state accertate e contestate 241 sanzioni per guida in stato di ebbrezza rispetto alle 222 dell’anno precedente, mentre è rimasto pressoché invariato il numero delle patenti ritirate per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Considerevole aumento si è registrato nella guida in stato di ebbrezza durante le ore notturne, dove si è passati da 77 a 108 contestazioni. A tale proposito continua l’impegno della Polizia Stradale di Mantova e Ostiglia per contrastare questi pericolosi comportamenti. Nei controlli effettuati nel week end appena trascorso sono stati controllati 122 automobilisti ed hanno portato al ritiro di 6 patenti di guida ad altrettanti autisti sorpresi a circolare con tassi che variano da un minimo di 0,64 g/l, fino a 1,72 g/l. Tre conducenti sono stati sanzionati a livello amministrativo con una sanzione di 544 euro e al ritiro della patente di guida per la successiva sospensione di 3 mesi. Un altro che aveva un tasso di alcolemia di 1.21 è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con sospensione della patente, cui vanno aggiunte una serie di sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro. Due guidatori, infine, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria perché circolavano con tassi alcolemici superiori ad 1.5 g/l (1.61 g/l e 1.72 g/l). Per loro oltre alla denuncia penale che prevede ammende da 1.500 a 6.000 euro ed arresto da 6 mesi a due anni è scattato il ritiro della patente di guida con sospensione da uno a due anni. Entrambi hanno evitato la confisca del veicolo non essendone proprietari, ma la durata della sospensione della patente sarà raddoppiata. Sono state inoltre sequestrate tre auto che circolavano senza assicurazione, mentre un senegalese è stato multato per 5.110 euro per guida senza patente e tre mesi di fermo del veicolo perché non revisionato. Sono state infine redatte sanzioni per guida senza cinture di sicurezza, per l’uso del telefonino e guida pericolosa.