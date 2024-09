Una colomba della pace all’interno dell’antica edicola

MANTOVA Da ieri l’Antica Edicola dei Giornali di piazza Canossa diventa l‘Edicola della Pace. Questo grazie ad un’ installazione di Giuseppe Luzzi, scultore e scenografo mantovano. L’iniziativa, a cura della Delegazione FAI di Mantova, vuole lanciare un messaggio di pace cogliendo una serie di richiami evocati dall’antica rivendita di giornali. Per l’Edicola storica è il primo utilizzo come site-specific di un’installazione artistica. Spazio rinato come sede di mostre fotografiche e di racconti per immagini, l’edicola di piazza Canossa aggiunge una nuova vocazione come luogo per installazioni pensate appositamente per il bene FAI.

L’autore è Giuseppe Luzzi, artista dalla ricca miscela di esperienze. Sue sculture si possono vedere a Marostica (‘’Pigrotto’’) e a Verona (‘’Giulietta’’), da anni partecipa alla realizzazione di grandi attrazioni a Gardaland e in altri grandi parchi divertimenti, sue sono le scenografie teatrali di compagnie come il “Teatro Telaio” di Brescia e il ‘’Palcaccio’’ di Mantova, realizza in tutta Italia installazioni per grandi eventi di note firme della moda e ha collaborato con la rivista ‘’Art Attack’’, ai tempi in cui il giornalino era edito dalla Disney.

Con questa installazione Luzzi lancia un messaggio di pace cogliendo richiami evocati dall’antica rivendita di giornali. Nello spazio liberty, quasi una suggestiva voliera, una colomba dall’aspetto morbido e “fumettoso’’ legge un giornale di pace, preparandosi a riportare il suo bene in un mondo devastato dalle guerre.