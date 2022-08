Vaiolo delle scimmie: 3 casi nel Mantovano, tutti già guariti. Rinviata la distribuzione del vaccino

MANTOVA Sono tre i mantovani che fino ad oggi hanno contratto il vaiolo delle scimmie. Sono tutti e tre già guariti e quindi per loro è terminato l’isolamento domiciliare a cui erano stati costretti. Per nessuno dei tre le condizioni infatti erano tali da richiedere il ricovero in ospedale. Ed è proprio legata al basso numero di casi registrati finora nel territorio virgiliano la mancata distribuzione della prima tranche di vaccini all’Asst di Mantova. Vaccini, in tutto 2000, consegnati invece ieri ad altri 10 presidi sanitari lombardi (il criterio di ripartizione sul territorio regionale segue l’andamento dell’epidemia con il 70% dei casi residenti a Milano). Da oggi, come comunica la Direzione generale welfare di Regione Lombardia, sarà possibile prenotarsi, a partire dalle ore 12, sul portale regionale per la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie (https://prenotasalute.regione.lombardia.it). I vaccini verranno somministrati dai Centri per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse (centri Ist/Mts) delle Asst/Irccs lombarde e le prime dosi di vaccino “Jynneos” verranno inoculate a partire da oggi. Successivamente Aria (l’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti) attiverà un sistema di raccolta di prenotazione in previsione dell’arrivo di ulteriori vaccini. Prima della vaccinazione un medico effettuerà l’anamnesi per verificare la presenza di controindicazioni e la rispondenza ai requisiti definiti dal Ministero della Salute per la vaccinazione, in base alle dichiarazioni del soggetto. L’offerta è infatti indirizzata al personale di laboratorio con possibile esposizione diretta al virus e a persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (Msm) e che hanno avuto comportamenti sessuali a rischio: storia recente con più partner sessuali; partecipazione a eventi di sesso di gruppo; partecipazione a incontri sessuali in locali, club, cruising, saune; recente infezione sessualmente trasmessa; abitudine alla pratica di associare atti sessuali al consumo di droghe chimiche. Avere già ricevuto una vaccinazione di vaiolo è condizione di esclusione.