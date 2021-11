Motocross – Gp Città di Mantova: “triello” Mondiale e l’addio di Cairoli. Lata e Lapucci campioni europei 125 e 250

MANTOVA Oggi è il giorno dei giorni: alle 12.15, al crossodromo “Tazio Nuvolari”, scatterà la prima manche della MXGP che assegnerà il titolo di campione del mondo 2021. Al via per contendersi il titolo tre piloti su tre motociclette differenti: Romain Febvre ai comandi di Kawasaki, trentenne, francese, già iridato nella classe regina nel 2015 e primo in classifica con 661 punti. Alle sue spalle l’olandese Jeffrey Herlings, 27 anni, 4 volte campione del mondo (3 in MX2 e 1 nella MXGP), alfiere dell’austriaca Ktm a quota 658. Terzo con 646 punti Tim Gasjer, sloveno, 25 anni, quattro volte iridato (una in MX2 e tre nella MXGP), campione uscente delle due ultime edizioni, 2019 e 2020. Fuori dalla battaglia per il titolo ma sicuro protagonista sarà “Sua Maestà” Antonio Cairoli, al passo d’addio: il 36enne di Patti, Messina, nove volte campione mondiale, sta regalando un finale di stagione entusiasmante e ad altissimo livello. Sarà lui, con tutta probabilità, l’arbitro della lotta tra il compagno di squadra Herlings e Febvre.

Le gare di ieri hanno laureato gli italiani Nicholas Lapucci e Valerio Lata campioni europei nelle classi EMX250 ed EMX125.

Nella gara-1 della EMX250 partenza perfetta per Lapucci (Fantic) che tiene a lungo la testa della gara prima di rallentare la propria azione per preservare l’enorme vantaggio acquisito nei precedenti appuntamenti. Nicholas effettua una serie di giri molto prudenti facendo sfilare qualche avversario e tagliando il traguardo in quarta posizione, che gli vale il titolo continentale della quarto di litro. Primo è Kevin Horgmo (GasGas), poi Hakon (Yamaha) ed Elzinga (Ktm). Andrea Bonacorsi (Yamaha) a causa di una partenza difficile è giunto decimo dopo una lunga rimonta. In gara-2 ultima vittoria di stagione per il neo campione Lapucci (suo il giro veloce) che precede Fredriksen (Yamaha), Elzinga e Bonacorsi. Assoluta di giornata per l’ufficiale Yamaha del giovane talento norvegese Fredriksen, secondo Lapucci e terzo Elzinga.

In gara-1 della 125, Valerio Lata (Ktm) rimane incastrato in un groviglio alla prima curva che lo relega decimo. Rimonta, ma è solo sesto alla bandiera a scacchi. Vince il belga Coenen su Kawasaki, poi Cas su Husqvarna, terzo Reisulis in sella a Yamaha. Nella seconda prova Coenen vince ancora e conquista la terza piazza in classifica generale. Podio invertito con Reisulis secondo e Cas terzo. Solo 5° Lata, neo campione europeo.