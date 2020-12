Venerdì, rifacimento asfalto in via Giulio Romano

MANTOVA Tea informa che venerdì 18 dicembre si procederà al ripristino dell’asfalto in via Giulio Romano – incrocio Corso Garibaldi, manomesso in occasione dei lavori effettuati sulla rete idrica; l’intervento si concluderà in giornata.

Nell’occasione verrà modificata la viabilità con la chiusura di via Giulio Romano nel tratto compreso tra da via Gandolfo/Mori e corso Garibaldi; le modifiche saranno segnalate in loco, ma sarà sempre garantita la percorribilità in sicurezza dei pedoni sui marciapiedi.