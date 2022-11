Via Trento-Cappuccine a Mantova , incrocio pericoloso

MANTOVA – Scontro fra due auto ieri intorno alle 8.30 in via Trento all’altezza di via Cappuccine. Da qualche tempo questo incrocio è diventato uno dei punti a maggior rischio incidente in città; “colpa” di un cantiere che copra la visuale a chi esce da via Cappuccine. Lo scorso 14 ottobre una donna che percorreva in bicicletta via Trento in direzione di Porta Mulina era stata investita da un’auto che usciva da via Cappuccine rimanendo ferita in modo abbastanza serio. Ieri per fortuna il tutto si è risolto con due feriti lievi. Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi.