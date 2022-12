Virgilio d’oro: ok alla rosa 2021: Ortombina, Franchini e dipendenti Corneliani

MANTOVA Saranno assegnati il prossimo 14 dicembre i premi “Edicola d’oro di Virgilio”, massima benemerenza cittadina, per gli anni 2021 e 2022. La commissione presieduta dal presidente del consiglio comunale e dal sindaco ha già definito gli assegnatari del premio per lo scorso anno (assegnazione rimasta in stand by a causa dell’emergenza pandemica), individuati nel sovrintendente del teatro La Fenice Fortunato Ortombina, nel primario di ematologia del nosocomio cittadino “Carlo Poma” Massimo Franchini, già distintosi nella lotta al covid assieme al compianto professor Giuseppe De Donno, e premio collettivo, ai dipendenti della Corneliani che nel 2020 hanno affrontato la difficile situazione aziendale sostenendo e incentivando le istituzioni facendo della Corneliani stessa un progetto pilota a livello nazionale.

A giorni verranno ufficializzate anche le assegnazioni delle benemerenze per il 2022, sulle quali sono in corso gli ultimi screening.