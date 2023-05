Zucca, salame, riso, sbrisolona e spettacoli in piazza nei week end

MANTOVA – Manifestazioni per la promozione dei prodotti enogastronomici del territorio, quali, a tiolo esemplificativo, zucca, salame, riso e torta sbrisolona. E poi eventi a gettito continuo, con intese commerciali finalizzate ad animare il centro cittadino e il suo commercio, sino a prevedere aperture straordinarie dei negozi nei giorni di mercato e nei fine settimana. Questo e altro si contiene nel libro dei buoni propositi dell’amministrazione già pronta a varare la pianificazione concordata con le categorie artigiane e dei pubblici esercizi.

Molto del piano è contenuto nelle progettualità della Fondazione Artioli, per il quale il Comune ha già stanziato 40mila euro, e nella formula “Vascheincittà” si concentra la gran parte delle manifestazioni di strada o di piazza finalizzate all’animazione del centro. Ma l’intenzione di via Roma e degli assessorati coinvolti (commercio, turismo e cultura) puntano ad allargare il raggio d’azione. Dallo scorso aprile e sino a dicembre via Roma pretende una programmazione no-stop di proposte, eventi, animazioni, attività, proposte, eventi, animazioni si devono realizzare nell’area del centro storico con il coinvolgimento, a seconda delle iniziative, degli operatori coinvolti.

In particolare, le attività si articoleranno in tre tipologie distinte: eventi per animazione del giovedì dal tardo pomeriggio sino alla sera, con coinvolgimento diretto dei pubblici esercizi (cui si chiederanno anche orari conformi); attività, eventi e animazioni nei fine settimana da tenersi nelle piazze e negli spazi aperti del cuore storico cittadino, a completamento e integrazione di quanto già presente nell’agenda annuale degli eventi; infine, come detto, manifestazioni finalizzate alla promozione dei prodotti enogastronomici del territorio.

Il tutto sarà realizzato grazie al sostegno finanziario del bando regionale denominato “Sviluppo dei Distretti del Commercio (Duc)” per il quadriennio 2022-2024 che aveva sortito e approvato la proposta progettuale comunale denominata “Magnete Duc”.