Magnacavallo, durante l’estate gli attesi lavori alla Provinciale 36

MAGNACAVALLO Una criticità viaria in via di risoluzione e una soluzione progettuale per risolvere un problema specifico: l’incontro di venerdì scorso tra il sindaco di Magnacavallo Arnaldo Marchetti e la Provincia di Mantova (rappresentata da Antonio Covino dell’area lavori pubblici e trasporti e da Lorenzo Bettoni) aveva come oggetto gli interventi che Palazzo di Bagno ha programmato a Magnacavallo così come – l’annuncio era stato fatto alcuni giorni fa dal presidente Beniamino Morselli – in molte altre zone del Mantovano.

«La situazione viaria a Magnacavallo presenta forti criticità – ci ha detto il sindaco – sia lungo la Sp 36 che da Parolare arriva al confine con Sermide (tranne che nel tratto che attraversa il centro del paese) sia lungo la Sp 39 che collega il comune con Borgocarbonara. In Provincia ho comunque trovato una ottima interlocuzione e la conferma che anche questa zona è ben monitorata».

Il sindaco ha inoltre avanzato una richiesta, compatibilmente con i fondi a disposizione di Palazzo di Bagno per una risistemazione dell’incrocio di Parolare (dove si innesta anche la strada proveniente da Zello di Borgo Mantovano) con la realizzazione di una rotonda per rendere migliore la visibilità e rallentare un pochino il traffico; al momento le risorse – 300mila euro – saranno investite sulla risistemazione della Sp 36 da Parolare al centro di Magnacavallo e dal centro al confine con Sermide; eventuali avanzi saranno impiegati sulla Sp 39. I lavori si svolgeranno in estate.