Nebbia Gialla, il poker di finalisti del premio

SUZZARA – Dopo una bellissima edizione del NebbiaGialla Suzzara Noir Festival è arriviate il momento di accendere i motori della sedicesima edizione del Premio NebbiaGialla per la letteratura noir e poliziesca, nato da un’idea dello scrittore e giornalista Paolo Roversi. Sostenuto dal fondamentale contributo del Comune di Suzzara e di Piazzalunga Cultura, il premio viene assegnato dopo un’attenta selezione portata avanti da una giuria di cinquanta appassionati lettori.

L’evento di proclamazione si svolgerà sabato 4 ottobre a Suzzara presso il Cinema Dante.

Siamo dunque felici di annunciare gli autori finalisti della sedicesima edizione del Premio NebbiaGiallia: Paola Barbato – La torre d’avorio (Neri Pozza); Francesca Bertuzzi – La star (Giunti); Giuliano Pasini – L’estate dei morti (Piemme); Salvo Toscano – L’ultimo presagio (Newton Compton).

Durante la cerimonia di premiazione al vincitore verrà assegnata un’opera d’arte realizzata da un importante artista contemporaneo.

Tra i vincitori delle precedenti edizioni figurano, tra gli altri, Maurizio De Giovanni, Claudio Paglieri, Giovanni Negri, Massimo Polidoro, Giuliano Pasini, Gianni Farinetti, Barbara Baraldi, Fausto Vitaliano, Fabrizio Roncone, Barbara Perna e Leonardo Gori.

Sempre il 4 ottobre saranno assegnati il Premio NebbiaGialla per racconti inediti realizzato in collaborazione con il Giallo Mondadori, la storica collana di narrativa dedicata ai generi noir e poliziesco pubblicata dalla Arnoldo Mondadori Editore e il Premio NebbiaGialla per romanzi inediti realizzato in collaborazione con la casa editrice Laurana – Calibro 9.

I nomi dei finalisti per le sezioni inediti (racconti e romanzi) saranno diffusi nel mese di luglio.