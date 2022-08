A Suzzara storie sotto le stelle

SUZZARA Il Festivaletteratura (e il mondo della letteratura) si mettono in mostra a Suzzara. Il riferimento è all’appuntamento del prossimo 24 agosto nel cortile del centro culturale Piazzalunga con la seconda edizione di “Storie per le stelle”. Una serata, con inizio alle 21, per gli appassionati lettori in cui condividere, all’aria aperta, i libri più amati e che li hanno maggiormente appassionati nell’ultimo anno. Ma l’occasione sarà anche quella di scoprire i nuovi autori ospiti al prossimo Festivaletteratura. L’evento, in collaborazione con il gruppo di lettura Effetto Libro, è su prenotazione: basta contattare il numero 0376 513282 o scrivere una mail all’indirizzo piazzalunga.libri@comune.suzzara.mn.it.(f)