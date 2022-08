– Asola, nuovi libri in arrivo per le biblioteche del capoluogo e di Castelnuovo

ASOLA Ottime notizie per la Biblioteca comunale “Andrea Torresano” della cittadina del Chiese e della frazione Castelnuovo. Il Comune guidato dal sindaco Giordano Busi ha partecipato, infatti, nei mesi scorsi al bando promosso dal Mibact Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo per il sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per potere ottenere fondi aggiuntivi per l’acquisto di libri. Alla Biblioteca comunale “Andrea Torresano”, è stato pertanto concesso uno speciale contributo di poco più di 8mila euro da spendere presso le librerie della provincia. “Gli uffici comunali – spiega il sindaco – hanno già provveduto a predisporre gli atti necessari per l’accertamento del contributo e si provvederà rapidamente all’acquisto di nuovi libri nel rispetto delle modalità previste dal bando”. Ciò permetterà di ampliare la qualità dei servizi delle biblioteche asolane, che già oggi presentano un numero molto alto di prestiti. Nuovi libri, con particolare attenzione ai piccoli lettori, che potranno trovare nuove storie da leggere nel già ampio catalogo offerto agli utenti. Coloro che desiderassero suggerire alle bibliotecarie i titoli dei prossimi libri da acquistare potranno inviare un’email a: biblioteca@comune.asola.mn.it entro il 15 settembre con i titoli che vorrebbero trovare sugli scaffali.

Paolo Zordan