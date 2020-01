Al Carbone c’è Rex, un cucciolo a Palazzo

MANTOVA Un cucciolo per la Regina d’Inghilterra! Domenica 19 gennaio (ore 16.15) il carbone dei piccoli ci porta nientemeno che a Buckingham Palace grazie a REX – UN CUCCIOLO A PALAZZO, il film d’animazione diretto da Ben Stassen.

Rex è uno dei cuccioli di Corgi che il principe consorte Filippo ha regalato ad Elisabetta. In breve il simpatico e maldestro cagnolino diventa il preferito della regina, scatenando però l’invidia degli altri suoi “colleghi”, al punto che uno di questi, il perfido Charlie, non esita a tradirlo, sbattendolo fuori da palazzo e abbandonandolo alla vita di strada e alle paurose dinamiche del canile. Rex, però, non si lascia perdere d’animo, dimostrandosi non soltanto un pancino morbido da accarezzare, ma anche un animale capace di grandi azioni, in nome della giustizia e dell’amore per la bella Wanda.

Il carbone dei piccoli è organizzato con il sostegno del Comune di Mantova e di Tea spa, e in collaborazione con Pingu’s English Mantova e MantoBimbi.

Biglietti: intero 7 euro, ridotto soci cinema del carbone e under 25 5 euro. Tessera famiglia 10 ingressi 35 euro (solo per i soci del cinema del carbone). La tessera può essere utilizzata a scelta per tutte le proiezioni in programma.

Per informazioni: 0376.369860, info@ilcinemadelcarbone.it, www.ilcinemadelcarbone.it.