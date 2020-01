Al via i lavori per la riqualificazione del parcheggio Ragazzi del ’99

MANTOVA Prenderanno il via lunedì 20 gennaio i lavori per la riqualificazione del parcheggio Ragazzi

del ’99, in fianco allo stadio Martelli. Sono previsti 168 stalli, 84 saranno nuovi e saranno

ricavati nell’area dove sorgeva il vecchio palazzetto dello sport. Il parcheggio sarà gratuito

e sarà servito da bus navetta, altrettanto gratuiti, che si collegheranno con il centro storico.

Con i posti auto dei due piazzali – Ragazzi del ’99 e Montelungo – saranno disponibili 600

stalli. Inclusi nell’intervento ci saranno anche nuovi percorsi ciclopedonali, 95 alberi, 41

punti luce e 9 videocamere per un investimento complessivo di 410mila euro. “Diventerà

un’area strategica per la mobilità cittadina – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici

Nicola Martinelli -: sarà un parcheggio bello, sicuro, servito dai bus navetta e collegato con

le ciclabili”. I lavori termineranno a metà aprile. Il piazzale, nel periodo dei lavori, sarà

chiuso al traffico veicolare. In entrambe le direzioni di viale Te sarà fissato il limite di

velocità di 30 chilometri all’ora. In tutta l’area sarà collocata la segnaletica con le

indicazioni viabilistiche.