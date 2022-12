Al Verdi di Buscoldo il Grand concerto degli auguri

BUSCOLDO (CURTATONE) – Si rinnova al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Buscoldo il tradizionale appuntamento con il “Gran Concerto degli auguri”. L’evento, che vuole simbolicamente essere un modo per augurare buone feste al pubblico, è in programma per lunedì 26 dicembre alle ore 17. Aperte le prevendite.

Un appuntamento divenuto ormai tradizione e che ogni anno unisce la magia del Natale a quella della grande musica: sinfonie, valzer viennesi, duetti, e romanze tratte dal repertorio lirico e dell’operetta accompagneranno, infatti, il numeroso pubblico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi in un viaggio tra le più belle note di sempre. A fare da cornice alla musica non mancherà poi il balletto sulle note del famoso quartetto per archi di Antonin Dvorak: i passi classici saranno interpretati dalla ballerina Lisa Formis della Scuola di danza di Monica Nuvolari.

Protagonisti del “Gran Concerto degli auguri” anno saranno ancora una volta l’orchestra del Teatro Verdi diretta dal Maestro Daniele Anselmi; sul palco, invece, si alterneranno artisti di grande fama quali il tenore Ryu Yong Hyun, il baritono Marzio Giossi ed il famoso soprano Natalia Roman.

Un grande spettacolo con cui la direzione del “Verdi” di Buscoldo intende chiudere l’anno ed augurare al suo affezionato pubblico un buon Natale ed un felice anno nuovo nel modo migliore che conosce: in musica. Un brindisi all’anno che verrà che il Maestro Anselmi affiderà al brindisi per eccellenza: “Libiamo ne’ lieti calici” del melodramma Traviata.

Ancora aperte le prevendite dello spettacolo: per info e prenotazioni contattare il Teatro Verdi chiamando allo 0376/410008 o scrivere all’indirizzo email teatroverdibuscoldo@gmail.com.

Il prossimo appuntamento della stagione artistica è in programma per domenica 15 gennaio, alle ore 17, con “Oltre l’orizzonte. Io sono Vaiana. Il musical”.

Valentina Gambini