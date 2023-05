Al via due laboratori di arteterapia al Baratta

MANTOVA Prendono il via due laboratori di arteterapia alla biblioteca Baratta in corso Garibaldi 88. Sono laboratori espressivi con tecniche di arteterapia per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Erica Negrelli, arteterapeuta in formazione. Saranno organizzati in due moduli distinti: il primo “Le città immaginate”, sarà articolato su tre incontri (l’8, il 15 e il 22 maggio dalle 17.30 alle 19) e permetterà a bambine e bambini di realizzare la propria città immaginata, ispirandosi ai racconti di Italo Calvino (nel centesimo anniversario dalla sua nascita). Il secondo, “La biblioteca che vorrei”, sempre articolato su tre incontri (il 5, il 12 e il 19 giugno, dalle 17.30 alle 19), prenderà spunto dalla figura di Gino Baratta per esplorare il mondo delle biblioteche. I laboratori sono gratuiti. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione via e-mail a barattapiu@comune.mantova.it (è raccomandata l’iscrizione per intero modulo).