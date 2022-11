Al via il capitolo finale de Il Bestiario della Terra, progetto dell’anno del Reggio Parma Festival

PARMA Sei scene al Teatro Regio di Parma, dal foyer al palcoscenico, compongono la prima parte del Mostrario di Yuval Avital, dando così il via all’ultimo atto de il Bestiario della Terra, progetto dell’anno del Reggio Parma Festival, venerdì 18, sabato 19, domenica 20 novembre 2022, dalle ore 20.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.30).

Biglietto di ingresso 5 euro, in vendita presso la Biglietteria del Teatro Regio e online su teatroregioparma.it. Nei diversi spazi del Teatro, il pubblico può muoversi liberamente scegliendo il proprio itinerario. In Teatro potranno essere presenti contemporaneamente e complessivamente non oltre 200 persone. Opera multidisciplinare, dal carattere visionario e onirico, Il Mostrario si articola in tre week-end, tra il 18 novembre e l’11 dicembre, con performance dal vivo, installazioni, sculture, videomapping al Teatro Regio di Parma (Parte I), al Teatro Due di Parma (Parte II), e al Teatro Valli di Reggio Emilia (Parte III), riuniti in uno straordinario lavoro corale, una sorta di bottega d’artista diffusa che si avvale del coinvolgimento delle maestranze dei Teatri e delle realtà creative dei territori.

Traendo ispirazione dallo studio dei bestiari medievali, l’artista ha dato vita a 18 scene bestiali, in un’esplorazione fantastica sui temi fondanti la relazione tra essere umano e animale. Chimere, creature mostruose, esseri ibridi si materializzano fisicamente, direttamente a contatto con il pubblico, negli spazi dei teatri, ripensati e trasformati per dar vita a un percorso immersivo generando un laboratorio vivente e relazionale alla scoperta della natura animale insita in quella umana.