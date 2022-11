Grease, il musical al Sociale con la Compagnia della Rancia

MANTOVA La Greasemania è inarrestabile. In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, in 25 anni sui palcoscenici di ogni Regione, è un fenomeno che si conferma ogni sera, con più di 1.800 repliche che sfiorano i 2.000.000 spettatori a teatro e, dopo uno strepitoso tour primaverile ed estivo nei principali teatri ed arene italiane, torna con un nuovo tour anche nella stagione 2022/23.

Grease Il Musical farà tappa a Mantova il prossimo 23 gennaio, al Teatro Sociale. Un appuntamento che si inserisce all’interno della rassegna Mantova Live Theatre a cura di Shining Production.

Biglietti disponibili su Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Sociale di Mantova (martedì e sabato: 10-13 // giovedì: 16-19 Tel. 0376/1590869 – biglietteria@mantovateatro.it) a partire da domani, 17 novembre 2022, alle ore 11.

Grease Il Musical è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni.

In 25 anni di successi strabilianti in Italia, Grease Il Musical si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una magia coloratissima e luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare: un inno all’amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell’adolescenza, oltre che a un’epoca – gli anni ’50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. Si vedono tra il pubblico scatenarsi insieme almeno tre generazioni, ognuna innamorata di GREASE per un motivo differente: la nostalgia del mondo perfetto degli anni Cinquanta, i ricordi legati al film campione di incassi del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John e alle indimenticabili canzoni, l’immedesimazione in una storia d’amore senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota.

Prezzi: Platea: 55 euro//Loggia: 40 euro//Loggione: 34,50 euro.