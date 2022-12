Arrivano la Theatre Gift Card e la promozione per Johann Sebastian Circus: due idee per il Natale

MANTOVA – Con l’arrivo delle festività, Fondazione Umberto Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, annuncia due idee speciali per festeggiare il Natale all’insegna della cultura e dello spettacolo. Sono infatti già disponibili la Theatre Gift Card e la promozione speciale per lo spettacolo Johann Sebastian Circus. Theatre Gift Card, è la bellissima e originale carta da regalare a chi si vuole bene. Un dono unico, emozionante e completamente personalizzabile: ogni acquirente può infatti scegliere l’importo desiderato della Gift Card, la quale sarà valida per l’acquisto in biglietteria (entro il 15 maggio 2023) di qualsiasi biglietto o biglietti della stagione di spettacoli 2022-2023 al Teatro Sociale di Mantova. Il valore della gift card potrà essere esclusivamente utilizzato per l’acquisto di biglietti, e non potrà essere rimborsato in denaro. La magia del circo contemporaneo di Open Festival arriva in teatro, ed è per tutte le età. Domenica 26 febbraio, alle ore 17 Compagnia Circo El Grito sarà sul palco del teatro Sociale di Mantova con uno spettacolo onirico e visionario: Bach è tornato e si adegua alla nuova musica, obbligando a numeri strambi una spericolata acrobata aerea, un clown equilibrista e un musicista multistrumentista. Johann Sebastian Circus unisce il carattere multidisciplinare del circo contemporaneo incontra il potere della musica e della danza. Per festeggiare questo appuntamento adatto a grandi e piccini, Fondazione Artioli ha inaugurato una speciale promozione che prevede, per tutti i bambini di età inferiore ai 12 anni, il biglietto d’ingresso a prezzo speciale di 10 euro. La Theatre Gift Card e la promozione Johann Sebastian Circus sono entrambe già disponibili e sono acquistabili solo in biglietteria del Teatro Sociale.