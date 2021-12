Canneto sull’Oglio, successo per il ‘Concerto di Natale’ del Complesso Bandistico Cannetese e del Corpo Musicale di Belforte nella chiesa del Carmine

CANNETO SULL’OGLIO Si è svolto con successo presso la Chiesa del Carmine il tradizionale concerto di Natale, dopo un anno di interruzione forzata a causa della pandemia. L’esecuzione è stata affidata, oltre al Complesso Bandistico Cannetese, al Corpo Musicale “Luigi Bergamaschi” di Belforte. La collaborazione tra i due gruppi musicali, nata con l’evento Bande in Piazza dell’estate 2019, continua con grande piacere per regalare alla cittadinanza dei rispettivi paesi le emozioni del Natale in musica. I rispettivi Maestri, Alfredo Cappellini e Sonia Gandolfi hanno diretto la formazione musicale a turno, proponendo brani natalizi e pezzi che ben si inseriscono nel clima religioso dell’attesa della festa del Natale, condividendo con il pubblico la gioia del momento attraverso l’universale linguaggio della musica. Non sono mancati i brani natalizi della tradizione popolare cannetese, custoditi e tramandati con passione da intere generazioni: la dolce pastorale “Caro Bambin” e “La Pastorella cannetese” che risuona nella notte di Natale tra le vie del paese emozionando e regalando la sua tipica magia spirituale.

Paolo Zordan