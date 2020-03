Pattinaggio artistico – Provinciali Uisp: show a Suzzara prima dello stop

MANTOVA Nella pausa forzata di queste settimane riepiloghiamo alcuni risultati del pattinaggio artistico mantovano. Nel primo weekend di febbraio si sono svolti al Palaroller di Suzzara i campionati provinciali Uisp di tutte le specialità, dagli obbligatori alla coppia danza, dal libero di categoria ai livelli. Ecco i risultati.

Per gli Obbligatori, nella categoria Novizi giovani, prima Vera Vetere, Rotellistica Castello, seconda Najiri Quagliarella, Scuola di pattinaggio Mantova; nella categoria Piccoli Azzurri e Primavera, doppiette targate Rotellistica Castello rispettivamente con Emma Poltronieri e Alice Rama, e con Alice Govoni e Nicole Bertini. Titolo provinciale per Vittoria Ghirardi, Scuola di patt. Mn, nella categoria Piccoli Azzurri Debuttanti; e per Arianna Palomba, Rot. Castello, nei Primavera Debuttanti. Per la specialità del Libero, primo posto per Ettore Remelli, Castellana pattinaggio, nella categoria Novizi Giovani maschile; mentre il podio femminile è stato conquistato da Vera Vetere, Rot. Castello, Najiri Quagliarella, Scuola di patt., e Viola Novellini, Castellana. Nella categoria Novizi Uisp titolo provinciale per Giorgia Basta, Castellana. Nei Piccoli azzurri vince Domitilla Damiani, Castellana, argento per Alice Rama e bronzo per Emma Poltronieri, entrambe Rot. Castello. Nei Primavera prima Giada Bertasi, Castellana, seconda Nicole Bertini e terza Alice Govoni, entrambe Rot. Castello. Per la specialità Coppia danza Primavera Debuttanti, titolo provinciale per Akia Lui e Leonardo Gentile, San Lazzaro. Per la specialità Formule doppietta per la Borghi Gonzaga con Martina Grossi e Yeabsira Bonelli nella F1A. Titolo provinciale per Frances Rita De Vito, Atlantis, nella F1B, mentre nella F1C il podio è composto da Margherita Peschiera, Scuola di patt, Giulia Pezzaioli, Casalmoro, e Paola Cauchi, Atlantis. Titolo provinciale per Asia Dal Cortivo, Atlantis, nella F1D. Primo posto per Giada Gavioli, Pomponesco, seconda Greta Barbieri, Casalmoro, nella F1E. Gabriele Gabella ha conquistato il titolo provinciale maschile nella F2B, mentre nel femminile ha vinto Laura Valenza, Gonzaga, seguita da Vittoria Ghirardi, Scuola di patt. Tripletta per la Borghi Gonzaga nella F2C con Linda Camurri, Viola Teisseri e Mariasole Zecchini. Oro nella F2D per Martina Piccoli, Rot. Castello, argento per Marica Franchi, Gonzaga, e bronzo per Larisa Elena Ene, Rot. Castello.

Per la specialità degli Obbligatori, categoria Allievi Giovani, tripletta per la Rot. Castello con Anna Tarantino, Sofia Savarese e Sharon Tosi. Titolo provinciale per Martina Bussolotti, San Lazzaro, negli Allievi Uisp. Doppietta negli Allievi Giov. Deb. per la Rot. Castello con Ginevra Ceccherini ed Elisabetta Sokoli, mentre negli Azzurri Giovani doppietta San Lazzaro con Giorgia De Pasquale e Giorgia Bellotti. Prima Chiara Scappi, Rot. Castello, seconda Emily Maria Scarpino, Castellana, negli Azzurri Uisp. Per gli Juniores Giovani, oro per Denise Rascaroli, Rot. Castello, argento per Sofia Belletti, Scuola di patt, e bronzo per Emily Franzini, Rot. Castello. Nella categoria Master, titolo provinciale per Chiara Verdi, Rot. Castello, seguita da Rachele Campagnari, S. Lazzaro. Titolo provinciale nei Cadetti e nei Professional Jeunesse per due atleti della Rot. Castello, Aurora Rebonato e Valentina Masotto. Nella specialità del Libero, negli Allievi giov., prima Sofia Savarese, Rot. Castello, seconda Chiara Boldi, Castellana, e terza Sofia Iaquinto, Rot. Castello. Negli Allievi Uisp oro per Veronica Ravenoldi, Castellana, argento per Marta Fertonani, Scuola di patt, e bronzo per Maila Gorgaini, Castellana. Titolo provinciale negli Azzurri giov. per Giorgia Zecchini e negli Azzurri Uisp per Dennis Homar Farath, entrambi Castellana. Nei Juniores Giov. doppietta per la Rot. Castello con Emily Franzini e Denise Rascaroli. Doppietta Castellana negli Juniores Uisp con Daria Conforti e Rachel Bignotti; e titolo provinciale nei Master con Alessia Ghizzardi. Altra tripletta Castellana nei Cadetti con Giada Boldi, Noemi Gandolfini e Matilde Patelli; titolo provinciale maschile per Daniele Gandolfini nei Professional Junior. Nella specialità delle Formule, titolo provinciale nella F3B per Eva Casatti, Scuola di patt. Nella F3C prima Chiara Galeotti, Rot. Castello, seconda Martina Cugini, Gonzaga, e terza Annalisa Soliani, Rot. Castello. Titolo provinciale maschile nella F4A per Alessandro Grossi, Gonzaga; mentre sul podio femminile sono salite Anna Tarantino, Ginevra Ceccherini e Sharon Tosi, tutte Rot. Castello. Nella F4B oro per Miryam Manno, Scuola patt., e argento per Ines Azzini, Casalmoro; nella F4C prima Erika Formisano, Gonzaga, seconda Giulia Pagliari, Casalmoro. Titolo provinciale maschile per Loris Ponticiello, Gonzaga, nella F5B, mentre il femminile è andato a Sofia Belletti, Scuola di patt, seguita da Perla Vetere, Gonzaga.