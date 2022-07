Basket Serie A2 – La Staff fa il pieno di… Giga: ha firmato anche Janelidze

Mantova Un pieno di… Giga per la Pallacanestro Mantovana, che ricarica il roster ufficializzando l’arrivo dell’ala/centro Giga Janelidze. Nato a Kutaisi in Georgia, 27 anni compiuti lo scorso 3 aprile, Giga (si pronuncia Ghiga) è italiano di formazione avendo iniziato il suo percorso nel basket dividendosi tra i settori giovanili di Rimini e Casalpusterlengo. Nella stagione 2013/14 ha debuttato in serie A2 nell’Urania Milano e in quella successiva ha vestito la canotta di Roseto facendo registrare 6.8 punti e 5.5 rimbalzi di media a neanche 19 anni compiuti. Dal 2015 al 2017, Giga ha giocato a Jesi contribuendo a tenere la storica piazza marchigiana in A2. Quindi si è trasferito a Trieste, dove ha coronato un’annata storica per il club giuliano conquistando Supercoppa e promozione in serie A. Il rendimento del georgiano è cresciuto ulteriormente nella stagione 18/19 a Cagliari, dove ha messo a referto 8.2 punti e 4.8 rimbalzi in 25 minuti di media. Nel 19/20 ha giocato a Napoli e nel campionato seguente con la Tezenis Verona. Ed arriviamo così alla stagione appena conclusa, che Janelidze ha vissuto da protagonista all’Agribertocchi Orzinuovi. Nonostante la retrocessione del club, il lungo georgiano ha fatturato numeri importanti con 4.6 punti e 5 rimbalzi in 19.5 minuti nelle 25 partite di regular season.

Janelidze è un giocatore dotato di ottime capacità realizzative anche dalla lunga distanza e su di lui è pronto a scommettere pure l’ex pivot biancorosso Nika Metreveli, connazionale e amico di lunga data. Giga porterà in dote agli Stings grande esperienza e duttilità. «Nel gioco perimetrale – spiegano dallo staff biancorosso – oltre al tiro da 3 punti, può attaccare dinamicamente il ferro per concludere in avvicinamento usando tutti i suoi 201 centimetri; nel gioco interno può invece utilizzare l’ottimo tocco e la padronanza dei fondamentali per essere efficace anche nel pitturato».

«Sono molto contento di aver scelto Mantova – sono infine le prime parole da Stings di Janelidze – è una società sana, ben allenata e con tanta passione per il basket. Conosco tanti giocatori che si sono trovati benissimo e me ne hanno parlato molto bene. In particolare, mi è arrivata una bella testimonianza da parte del mio amico Nika Metreveli. Il mio obiettivo coincide con quello della squadra. Non sono mai stato un individualista, quindi cercherò di dare il massimo per il gruppo in ogni allenamento e in ogni partita».

Con la firma di Janelidze sono adesso otto gli elementi nel roster della Staff (con l’unico confermato Cortese e le altre new entry, Palermo, Miles, Veronesi, Thioune, Criconia e Calzavara). Per completare la batteria dei lunghi, secondo le indiscrezioni raccolte in questi giorni, arriveranno l’ala/centro Usa LaQuinton Ross e il giovane Lorenzo Guerrieri in prestito da Trieste. Poi toccherà a coach Giorgio Valli il compito di assemblare al meglio tutte le pedine per il primo impegno ufficiale in programma il 10 settembre, alla Gp Arena, contro Udine in Supercoppa.