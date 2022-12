Asola, fino a domenica 15 Gennaio si potrà visitare il ‘Presepio Storico in Movimento’ della famiglia Soncini arrivato alla quindicesima edizione

ASOLA Negli ultimi anni nella cittadina del Chiese è nata una nuova tradizione: la visita al “Presepio Storico in Movimento” allestito dalla famiglia Soncini presso la propria abitazione in via Parma nr. 56. Nato come un piccolo allestimento, nel corso degli anni si è ampliato grazie alla passione e all’entusiasmo degli ideatori Romano e Mariarosa; quest’anno si è raggiunta la quindicesima edizione ed una superficie di circa 90 mq. coperti per un presepio realizzato con più di 200 personaggi di cui circa un centinaio in movimento che ricreano i mestieri del tempo. Entrando ci si immerge subito in un percorso dove i giochi di luce, i suoni e i movimenti fanno rivivere la Palestina dei tempi della nascita di Gesù. Un’atmosfera a dir poco “magica” accoglie ogni anno migliaia di visitatori (più di 5mila lo scorso anno); un percorso rinnovato nella disposizione e nei movimenti, nuove ambientazioni pronte a sorprendere ed emozionare; suggestivi gli effetti sonori/luminosi e la cura dei minimi particolari che uniti a circa 100 movimenti meccanici rendono veramente speciale questo presepe. Un appuntamento sicuramente da non perdere. Il presepio sarà aperto fino a domenica 15 gennaio nei giorni festivi dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 20 e nei giorni feriali dalle 18 alle 21. Per info e prenotazione viste telefonare a Mariarosa al numero 348-6705460.

Paolo Zordan