Asola, Mercoledì 16 Dicembre un incontro online sulla famiglia con lo psicologo e psicoterapeuta Damiano Guberti del Centro Famiglie Alto Mantovano

ASOLA Il “Centro famiglie Alto Mantovano” propone una serie di iniziative in modalità streaming rivolte alle famiglie residenti nei Comuni dei distretti di Guidizzolo e Asola. In particolare le attività proposte riguardano informazione e orientamento, consulenza psico-pedagogica e home visiting. Lo psicologo e psicoterapeuta, dott. Damiano Guberti terrà oggi dalle 17.30 alle 19,30 la conferenza online dal titolo “L’allenatore emotivo”, la famiglia come palestra per sperimentare l’ascolto e il dialogo e come aiutare i figli ad esplorare e conoscere il proprio mondo interno. Il successivo incontro si terrà martedì 5 gennaio alle 17.30 e avrà per tema “Qui comando io”, conflitti, limiti, accordi e compromessi: come gestire serenamente le regole in famiglia. Tutte le attività si svolgono sulla piattaforma Zoom e gli iscritti riceveranno via mail o via whatsapp il link con il quale accedere. Le iscrizioni sono da effettuare all’indirizzo email: centrofamigliealtomantovano@csa-coop.it oppure tramite Whatsapp al numero 345-9190483. Il progetto è finanziato con il contributo di Regione Lombardia ed è ealizzato in collaborazione con i Consultori Familiari e con i Distretti Socio Sanitari di Asola e Guidizzolo.

Paolo Zordan