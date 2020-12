Solidarietà in circolo: il Pd raccoglie alimenti per i bisognosi

CURTATONE – Il Circolo PD Curtatone Sandro Pertini aderisce alla campagna nazionale “Solidarietà in Circolo”, mettendo a disposizione la propria sede, i propri militanti, per una campagna di raccolta alimentare rivolta alle persone e alle famiglie più in difficoltà a partire dai nostri iscritti e elettori e aperta a tutta la cittadinanza. Le persone destinatarie, beneficiarie dell’aiuto alimentare sono da considerarsi di norma: famiglie con bambini, giovani, donne in gravidanza, anziani e persone adulte in situazione di fragilità e indigenza che vivono sul territorio comunale. I beni di prima necessità raccolti saranno: pasta/riso, olio, passata di pomodoro, verdure in scatola (piselli, fagioli, legumi, ecc.), tonno in scatola, zucchero, latte confezionato, panettoni, biscotti, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e della casa,. Magazzino di raccolta sarà la sede di Circolo sita in Buscoldo, via Bertani 15A.

La prima fase, natalizia, avrà come giornata di raccolta sabato 19 dicembre dalle ore 10 alle 17, in cui i militanti del Circolo garantiranno apertura della sede e ritiro dei prodotti. E’ possibile anche organizzare il ritiro a domicilio, per chi fosse impossibilitato alla consegna. In questo caso è necessario contattare i referenti in base al luogo di residenza: Grazie, Curtatone e Montanara: Fulvio Silvestris tel 329 883 0572 / 0376 349228; Buscoldo, San Lorenzo e Ponte XXI: Nicolò Agosta tel 342 692 1028; San Silvestro e Eremo: Franco Lotti tel 347 272 8207; Levata: Stefano Della Casa tel 347 082 4138. Per i commercianti/esercenti che volessero partecipare alla raccolta si invita a contattare il referente dell’azione Stefano Della Casa ( tel 347 082 4138).