ZURICH Bank, competenza e passione per trovare insieme le soluzioni più adatte

Un’offerta integrata di nuova generazione. Zurich Bank propone alla propria clientela soluzioni sempre più innovative ed altamente personalizzate per la pianificazione patrimoniale a 360 gradi

ASOLA – Zurich Bank nasce dall’acquisizione da parte del Gruppo Zurich della rete dei Consulenti Finanziari Deutsche Bank Financial Advisors. Questa fusione perfetta mette in campo i più avanzati strumenti tecnologici, i prodotti migliori per rispondere ad ogni esigenza e le migliori competenze di una consulenza di eccellenza.

Zurich Bank pone il cliente al centro di ogni scelta e soluzione, fa dell’innovazione, della crescita e della sostenibilità i suoi pilastri. Zurich Bank ha l’ambizione di raggiungere insieme ai suoi clienti prestigiosi traguardi, in un percorso di evoluzione continua con l’obiettivo di offrire alla clientela il miglior servizio del mercato.

METODO DI LAVORO

Una delle peculiarità di Zurich Bank è senza dubbio il metodo di lavoro. Nulla viene lasciato al caso, ogni minimo dettaglio viene studiato, pianificato e personalizzato in funzione delle esigenze del Cliente, con un metodo che si basa su tre principi:

1 – CONOSCENZA delle persone (e aziende), del loro mondo e dei loro progetti di vita accompagnandoli nel tempo, da vicino. Ma anche conoscenza degli strumenti di investimento, attraverso una costante formazione e avendo come partners una struttura di Case di Investimento riconosciute a livello mondiale.

2 – CONTINUITA’ rimanendo riferimenti certi nel tempo per verificare che le scelte fatte siano sempre in linea con le esigenze del Cliente, che possono mutare nel tempo; garantendo un costante aggiornamento informativo sulla situazione patrimoniale del cliente alla luce degli andamenti del mercato e dell’evoluzione delle normative.

3 – COINTERESSE condividendo i benefici della consulenza con l’obiettivo comune di far crescere il patrimonio. Più cresce per il cliente più cresce la nostra retribuzione: un sodalizio concreto.

L’esperienza di due professionisti al servizio dei risparmiatori

MARZIA RAVAGNA

Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, iscritta all’Albo con iscrizione numero 1301 del 03/02/2020.

• Istruzione in ambito economico.

• Dipendente di banca dal 10/2001 al 11/2019 con esperienza sia di gestione portafogli che di gestione di imprese e relative esigenze.

• Conseguimento del Banking Financial Diploma

Chi mi conosce mi descrive come una persona determinata, affidabile ed efficiente. Ho tanti interessi, primo tra tutti la passione per i viaggi.

Lavorare in banca è un desiderio che ho avuto fin dall’età di 6 anni quando un dipendente di un Istituto locale ha illustrato a scuola il lavoro del bancario. Poco dopo il diploma ho inviato la richiesta di assunzione allo stesso Istituto e da lì a poco mi hanno assunta. Da allora per 18 anni mi sono dedicata con passione al mio lavoro ricoprendo diversi ruoli: responsabile di sportello, gestore small business, gestore titoli.

La voglia di conoscere nuove situazioni e di sfidare costantemente me stessa mi ha portata ad affrontare un cambio di rotta: passato l’esame per l’iscrizione all’albo ho iniziato a lavorare come consulente finanziario nel cuore di Asola. Questo nuovo ruolo, iniziato nel 2020 con entusiasmo e con la voglia di portare sempre più valore aggiunto ai miei Clienti, viene svolto curando i rapporti professionali come vere relazioni personali.

STEFANO ARIENTI

Dopo aver conseguito il diploma in Ragioneria e svolto il servizio militare, nel 1994 ho iniziato la mia esperienza nel settore bancario nella mia provincia di residenza per 25 anni di cui negli ultimi 15 anni ricoprendo il ruolo di responsabile di filiale.

Dal 2020 esercito l’attività di consulente finanziario e sono Iscritto all’albo dei consulenti dal 2011 con delibera 334.

La mia formazione si è svolta “sul campo” seguendo famiglie, liberi professionisti o imprenditori a 360 gradi, coprendo la sfera della protezione patrimoniale, della gestione del risparmio, della costruzione del progetto previdenziale e del passaggio generazionale.

La finanza personale e il mondo degli investimenti non sono per me solo una passione, ma anche materie che hanno accompagnato la mia professione permettendomi di instaurare rapporti duraturi nel tempo con le persone aiutandole a raggiungere i propri obiettivi finanziari.