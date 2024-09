Boom di presenze per Gardaland Oktoberfest: un viaggio tra i sapori e le tradizioni bavaresi fino al 29 settembre

CASTELNUOVO Gardaland Oktoberfest ha fatto il suo debutto sabato 14 settembre, e il primo weekend ha già registrato un boom di presenze, confermando l’evento come uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno a Gardaland! Fino al 29 settembre l’evento ispirato al famoso festival di Monaco di Baviera riempirà il Parco di profumi, sapori e decorazioni speciali. Tra grandi boccali di birra, giganti bretzel, balle di fieno e lunghe tavolate, gli ospiti vivranno un vero e proprio viaggio fino in Germania che saprà coinvolgere gli ospiti di tutte le età grazie agli show e all’intrattenimento in perfetto stile Gardaland!

Ad accogliere gli ospiti al loro ingresso un nuovo Welcome Show che porterà a Gardaland la rinomata cerimonia di spillatura: da una gigantesca botte posizionata proprio sopra i cancelli cadranno, a fine countdown, come birra a fiumi, una cascata di coriandoli e stelle filanti!

Gardaland Oktoberfest è l’appuntamento perfetto per vivere l’atmosfera tipica di questo tradizionale festival, conosciuto in tutto il mondo, e trascorrere una giornata di relax e divertimento grazie all’intrattenimento della Kapuziner Bier Band e le oltre 40 attrazioni disponibili, assaporando buonissimi piatti della tradizione teutonica accompagnati da ottima birra. La scelta perfetta per accompagnare il festoso spirito dell’Oktoberfest è “Heineken Original – Olanda”, una Lager dal colore dorato brillante prodotta esclusivamente per Gardaland. Per i più golosi, sarà impossibile resistere!

Durante Gardaland Oktoberfest il Parco non cambia solo aspetto, ma offre anche un vero e proprio viaggio sensoriale, con percorsi degustativi che attraversano i viali e permettono di assaporare piatti unici pensati appositamente dagli Chef del Resort.

Per l’occasione, all’interno del Parco, una “Beer Experience” pensata ad hoc per il periodo di Gardaland Oktoberfest propone una selezione di 3 birre in aggiunta alla speciale Gardaland: Birra Messina Vivace, in piazza Hacienda, bionda dal gusto meravigliosamente rinfrescante, con piacevoli note agrumate per una freschezza che invita ad un altro sorso, Ichnusa Ambra Limpida, in piazza Merlin Stube, una lager di carattere, dal colore dorato con brillanti sfumature ambrate con delle delicate note erbacee e un grado alcolico del 5% vol. Per finire, Schmucker Export, in piazza Mammut, un esempio di lager leggermente aromatica di malto, dal sapore amaro poco spiccato e dal carattere morbido e dolce. Ha un corpo rotondo e strutturato che ben si presta ad accompagnare piatti particolari, come arrosti di selvaggina e formaggi erborinati.

Sullo sfondo di Piazza Jumanji si potrà entrare nel cuore dei festeggiamenti. Nella grande piazza l’ora di pranzo in Piazza sarà allietata dal corpo di ballo di Gardaland Resort, coinvolto in divertenti danze accompagnato da un cantante professionista che si esibirà sul palco dalla simpatica forma di botte. Qui gli Ospiti potranno assaporare dei deliziosi menù con “Beer&Food Experience”, pensata per ogni tipo di palato: Alpen Smash, un doppio smash burger con pane alle patate, provola affumicata, cetriolini e senape bavarese, Tomino cremoso ricoperto di speck alla griglia, Tagliere tirolese con speck, cetrioli e pane Schüttelbrot, Delizia di porchetta, Rustico con salsiccia e Oktoberwurst, panini Laugen con porchetta, salsiccia o wurstel con condimenti a scelta. Le proposte continuano fra i viali del Parco con il burrito di fajitas alla birra presso l’Hacienda Miguel, lo stinco alla Merlin Stube, e un panino dedicato in ogni fast food del Parco. A completare l’offerta, ci saranno piatti tradizionali come gli spätzle e un irresistibile dolce: il birramisù, prodotto nel laboratorio di Prezzemolo, disponibile al Saloon.

Non mancheranno momenti di animazione speciale: alle Street Animation e ai Meet & Greet – appositamente tematizzati per integrarsi con lo spirito dell’Oktoberfest – che ogni giorno rallegrano i viali di Gardaland andranno ad aggiungersi nuove esibizioni in pieno stile bavarese: dall’Oktoberfest Folk Trio fino alla Alle Zusammen … prosit, uno spettacolo itinerante che attraverserà, insieme ad alcuni dei personaggi più amati dai bambini, tutto il Parco per concludere il suo tour con uno show davvero imperdibile – tutti i giorni alle 13:30 e alle 19:00 – in piazza Jumanji. Per i più piccoli, ogni giorno alle 12:00 e alle 15:00, il Teatro della Fantasia prenderà vita con uno spettacolo unico creato appositamente per il festival: Magische Magie. Un viaggio incantato nel mondo della magia, che trasporterà gli Ospiti nella suggestiva atmosfera della tradizione bavarese.

Per tutto il periodo, il divertimento e la magia proseguono anche negli hotel quattro stelle del Resort: Gardaland Hotel, quint’essenza del mondo della fantasia, Gardaland Adventure Hotel, dedicato all’avventura, fino ad arrivare a Gardaland Magic Hotel, dedicato al mondo della magia.

Per vivere tutta l’atmosfera di Gardaland Oktoberfest è possibile usufruire di uno sconto fino al 20% sul pacchetto soggiorno, che include: pernottamento in uno dei tre fantastici hotel 4 stelle tematizzati, colazione, biglietti per Gardaland Park e SEA LIFE Aquarium. In più il secondo giorno di ingresso al Parco è gratis.