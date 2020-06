Stage all’aperto per Mn Ring e Karate 1999

PORTO MANTOVANO Visto che le strutture sono ancora chiuse e l’attività agonistica è ferma, nel rispetto della sicurezza per i protocolli sanitari, la Mantova Ring e l’Asd Karate Team 1999 nei giorni scorsi a Porto Mantovano hanno unito le forze per condividere gli aspetti tecnici tra il pugilato e il karate, con i rispettivi atleti. All’aperto, e tenendo le distanze, i ragazzi hanno svolto un training con attivazione, coordinazione, preatletismo generale, tecniche di boxe, in particolare schivate e bloccaggio dei colpi avversari e tecniche di karate con calci. Alcuni esercizi sono stati effettuati solo da un punto di vista teorico o i ragazzi li hanno svolti singolarmente per mantenere le distanze. Tutti coloro che hanno partecipato allo stage all’aperto si sono detti molto interessati e divertiti per aver provato e conosciuto meglio le diverse tecniche delle due discipline.

I maestri Massimo Di Padova della Mantova Ring e Alex Deader del Karate Team, che hanno organizzato e condotto lo stage, hanno promesso, appena finite le restrizioni, di organizzare altri training sulla preparazione atletica, stretching, preparazione fisica, sparring e combattimento. Esperienza sicuramente da rifare presto, visto che tutti i partecipanti sono rimasti entusiasti dell’iniziativa.