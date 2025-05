Volley Mercato – Asola saluta lo schiacciatore Fellini. Viadana-Sgarbi: “Non c’è l’intesa”

Mantova Si chiude un capitolo importante tra la Pallavolo Asola Remedello e lo schiacciatore Luca Fellini. Dopo quattro anni intensi, le strade si dividono. «Ringraziamo Luca per questi anni – dice il presidente Cavallari – terminati purtroppo con la delusione della beffa all’ultima giornata. Insieme abbiamo recuperato un talento che 4 anni fa non avrebbe certo meritato la pensione pallavolistica. Fellini è stato fondamentale per il ritorno in Serie B e per i nostri equilibri in campo, con stagioni da ricordare come il 2022-2023 con quasi 320 punti. Qualche tensione in questa ultima stagione c’è stata, ma sempre risolta con rispetto. Grazie di tutto, Fello!».

In vista della prossima stagione, molte società virgiliane sono al lavoro per programmare il futuro. A Viadana, dopo la salvezza in B2, si valuta il rinnovo con l’allenatore Francesco Sgarbi. «Non abbiamo ancora raggiunto l’intesa – rivela il ds Roffia – valuteremo eventuali alternative». Tra i possibili sostituti c’è l’ex Volta Federico Bonini. La Davis Stradella non farà la Serie C, bensì la D con Pinzi e Pavan allenatori. Al San Lazzaro, dopo la retrocessione in D, si lavora per il ritorno nella categoria superiore, con trattative avviate per acquisire un diritto di Serie C. Confermate le giovani atlete e in arrivo elementi più esperti, spiega Marco Montaldi. A Poggio Rusco, dopo la retrocessione in Serie D, primo nodo da sciogliere è l’allenatore: dovrebbe lasciare Andrea Garosi. In casa Pe.Go.Volley confermato Marco Comparsi, che rilancerà il progetto giovani. Alla Piubeghese, invece, resta in forse la conferma di Massimiliano Gavarini, rientrato a stagione in corso al posto di Alessio Bianchi, impegnato a conciliare il ruolo di papà con quello di allenatore.