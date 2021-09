Castiglione delle Stiviere, Giovedì 30 Settembre la grande musica jazz con il concerto del ‘F.A.S.T. Jazz Trio’ al Camelliae tea room di via Perati

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Prosegue domani alle 21 con il concerto del “F.A.S.T. Jazz Trio” la stagione di musica jazz dal vivo al Camelliae tea room di via Perati nr. 5. “Con i freni rotti” è la prima pubblicazione discografica di F.A.S.T., acronimo di Fabio (Levi), Andrea (Bugna), Simone (Robuschi) Trio. La band bresciana, attiva da più di 10 anni, si è sempre dedicata allo studio del linguaggio jazz e bebop. Il disco è disponibile sulle maggiori piattaforme e store digitali. La creazione delle immagini di presentazione del disco è stata affidata a Ruben Orizio. Oltre alla copertina, l’artista ha realizzato 16 opere che fungono da copertine alternative, disponibili come edizioni speciali. Alcune di queste sono state realizzate appositamente per questo lavoro, le altre sono tratte da una serie precedente dal titolo “Japanese Islands”.

Tali opere saranno esposte, ove possibile, durante i concerti dal vivo e il vinile sarà disponibile in 100 copie a partire dalla prossima estate. 16 di queste saranno abbinate a 16 stampe uniche, numerate e firmate dall’artista. L’appuntamento live nel locale posto sotto le mura del Duomo di Castiglione, fa parte della rassegna dei concerti programmati dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria. Lo spettacolo si terrà nello spazio live allestito all’interno del locale, per cui è assolutamente necessaria la prenotazione da effettuarsi chiamando il seguente numero telefonico: 0376-1795160 oppure 373-8795669. In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno del locale, con un tetto massimo di prenotazioni.

Paolo Zordan