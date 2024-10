Daniele Rebecchi e l’anima della natura mantovana

MANTOVA I colori, le atmosfere e le sfumature dell’ambiente mantovano: andando a caccia con la sua macchina fotografica il fotografo Daniele Rebecchi ha realizzato il progetto “Naturalmente Mantova”, in mostra da venerdì alle ore 18 all’Edicola Fai di piazza Canossa. Una successione di scatti per narrare visivamente le caratteristiche più particolari del rapporto tra la natura e Mantova, per trascinare l’osservatore alla scoperta di un mondo di sfumature cromatiche morbide e delicate, ma dai contrasti tonali vivaci.

La mostra, ultima tappa 2024 della rassegna ‘’Fotoautori in edicola’’ (realizzata in collaborazione da FAI, Ricarica Foto Festival e SottoMarina), proseguirà fino al 20 ottobre e sarà quindi la proposta presente in piazza Canossa anche durante le Giornate Fai d’Autunno (sabato 12 e domenica 13 ottobre). Nel progetto di Rebecchi si affaccia talvolta anche la presenza umana, con attenzione a proporre atmosfere e luci che l’autore lega proprio alla città di Mantova. Con lo scopo di rendere unica e irripetibile la realtà percepita, dal punto di vista tecnico le immagini sono state realizzate con una macchina fotografica analogica a sviluppo istantaneo (Fujifilm Instax 210). Nato a Mantova nel 1982, amante della musica e dell’arte, Rebecchi è un fotografo e artista professionista freelance con oltre 15 anni di esperienza. Ha lavorato in Italia e all’estero, sia in digitale che in analogico, realizzando progetti personali e servizi fotografici commissionati. “Nella mia fotografia l’elemento estetico ricopre sempre un ruolo fondamentale – spiega Rebecchi -, ma è l’unicità del soggetto (o dell’oggetto) ritratto che più mi interessa far emergere. Lavoro per modelle, musicisti, attori, pittori, agenzie immobiliari, studi di grafica, aziende e privati”. Oltre che fotografo, è autore di opere pittoriche a tecnica mista per lo più su carta, che ha esposto in diverse mostre, sia personali che collettive.

“Dipingere – conclude Rebecchi – è per me un viaggio senza fine le cui tappe sono quadri nei quali è conservato un pensiero, un ricordo o un presente, una parte di me o del mondo, tanto vera quanto effimera, perché nulla si estingue e tutto è in divenire”. La mostra ‘’Naturalmente Mantova’’ di Daniele Rebecchi è all’Edicola FAI di piazza Canossa, a Mantova, da venerdì 4 ottobre (inaugurazione ore 18) a domenica 20 ottobre.