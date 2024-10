Porto Mantovano: accelerata per ultimare i lavori della piscina

PORTO MANTOVANO Attraverso due distinte delibere, la giunta comunale di Porto Mantovano ha approvato le procedure di gara relative all’individuazione di un gestore esterno dell’impianto natatorio di via Papa Giovanni XXIII. L’impianto costituisce una tra le più significative risorse territoriali nell’ambito delle strutture aggregative di Porto Mantovano e per tale motivo la nuova amministrazione ha impresso un’accelerata ai lavori ristrutturativi della piscina coperta, integrati di circa 80mila euro rispetto a quelli iniziali, a cui si è aggiunta l’urgente manutenzione straordinaria delle coperture dei fabbricati di servizio accessori all’impianto a causa delle infiltrazioni registrate in occasione delle recenti piogge. «Nelle more di espletare il più complesso procedimento della concessione per l’affidamento della gestione dell’impianto – specifica il sindaco Maria Paola Salvarani – abbiamo valutato di concedere con una locazione temporanea l’impianto per il periodo invernale (quattro mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto e prorogabili al massimo per ulteriori quattro mesi, ndr) così da garantire l’apertura della piscina coperta e fornire un servizio di interesse e utilità per il benessere psico-fisico della comunità». L’impianto è concesso in locazione al canone complessivo di 3.200 euro (cui va aggiunta l’iva di legge), incrementato dell’eventuale rialzo proposto dal conduttore nell’offerta presentata in sede di gara. Possono partecipare alla gara, come meglio specificato nel bando di gara, i soggetti abilitati alla gestione di piscine, i consorzi di società sportive, associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alla FIN o altre federazioni di nuoto similari, comunque registrate presso il Coni, le federazioni sportive, enti di promozione e società sportive aderenti e riconosciute dal Coni, nonché associazioni o società sportive dilettantistiche che presentino nel loro statuto l’esercizio del nuoto. È ammessa la partecipazione in forma associata o in raggruppamento temporaneo di associazioni/società tra i soggetti indicati. L’avviso pubblico per l’affidamento in locazione dell’impianto natatorio per la gestione invernale contenente i criteri e le modalità di partecipazione e assegnazione in locazione della piscina coperta e servizi accessori, a decorrere da ieri e sino al 16 ottobre, è disponibile sul sito istituzionale dell’ente.