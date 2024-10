Dopo 13 anni di attività chiude i battenti il ristorante Carlo Govi

MANTOVA «Cari clienti e amici a conferma delle voci che circolano da un po’ desideriamo informarvi che Carlo Govi ristorante chiude i battenti, almeno per il momento, poi in futuro chissà se qualcun altro vorrà portarlo avanti». Inizia così il messaggio di commiato alla clientela, affidato ai social network, da parte dell’omonimo titolare del locale di viale Gorizia che ieri ha annunciato la chiusura, dopo tredici anni, della propria attività. «Un passo davvero difficile ma è il risultato di un’attenta valutazione delle circostanze attuali e delle priorità, soprattutto a livello personale: ho la necessità di dedicare tempo a chi in questo momento ne ha bisogno, tempo che lo svolgimento di questa attività non concede. Un’occhiata poi alla carta d’identità ha fatto il resto ed eccomi qui a parlare di ciò che ormai è diventato “storia”. Il “sogno” è uscito dal cassetto nel 2010 per diventare realtà ad inizio 2011 ed è proseguito fino ad oggi. Sono stati 13 anni vissuti intensamente, perseguendo sempre l’obiettivo iniziale ovvero cercare di offrire una proposta gastronomica che coniugasse, soprattutto, la valorizzazione delle tipicità mantovane con lo “star bene” a tavola. Ci auguriamo di esserci, almeno in parte, riusciti. Siamo stati premiati con riconoscimenti e avuto belle soddisfazioni: un doveroso grazie va ai collaboratori che negli anni si sono alternati ed ai fornitori che ci hanno seguiti in questo percorso, senza di loro non sarebbe stato possibile raggiungere certi risultati. Per finire, vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine a voi, i nostri clienti, ai quali rivolgiamo un sentito “Grazie” per averci scelti: è stato un onore conoscervi ed un privilegio ospitarvi. Con tanti di voi si sono instaurati anche rapporti di amicizia ed è certamente uno degli aspetti più piacevoli e gratificanti del nostro lavoro. Porteremo con noi i ricordi e le esperienze vissute insieme».