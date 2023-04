Debutta a Bologna il balletto dell’opera di Tbilisi con Don Chisciotte

BOLOGNA È il balletto delle “prime volte” il Don Chisciotte che arriva a maggio al Comunale Nouveau: si tratta infatti della prima messinscena nella storia del Teatro Comunale di Bologna del capolavoro su libretto di Marius Petipa, tratto dal romanzo di Cervantes, e su musica di Ludwig Minkus, della prima rappresentazione italiana della versione proposta dal Teatro Statale dell’Opera e del Balletto di Tbilisi e del debutto della compagnia georgiana nel capoluogo emiliano.

Mercoledì 3 maggio alle 20.30 e in replica giovedì 4 maggio alla stessa ora, nella nuova sede in Fiera del teatro felsineo, il pubblico potrà quindi assistere a un “classico” della danza come Don Chisciotte nella messinscena e nuova versione coreografica di Aleksej Fadeečev e Nina Ananiashvili – direttrice del Corpo di Ballo dell’Opera di Tbilisi – con le scene e i costumi di Viačeslav Okunev e le luci di Amiran Ananiashvili. Questo lavoro, presentato in prima assoluta nel teatro della capitale georgiana il 6 maggio 2005, guarda alla celebre coreografia di Petipa del 1869, ma anche alle successive versioni novecentesche di Alexander Gorsky e di Vakhtang Chabukiani, che è stato primo ballerino e coreografo dell’Opera di Tbilisi.

Fadeečev ha danzato al Royal Ballet in Gran Bretagna e al Teatro Bol’šoj di Mosca, lavorando in quest’ultimo anche come direttore artistico della compagnia di balletto e successivamente ricoprendo lo stesso ruolo al Teatro musicale di Rostov. Nel 2000 ha formato “The Aleksej Fadeečev Dance Theatre” insieme a Nina Ananiashvili, danzatrice pluripremiata che è stata solista e Prima ballerina del Bol’šoj e Prima ballerina dell’American Ballet Theatre.

Nelle due recite bolognesi del balletto in tre atti danzano rispettivamente nella parte di Kitri Nino Samadashvili e Nino Khakhutashvili, in quella di Basilio Razmik Marukyan e Kaito Hosoya, in quella di Espada David Ananeli e Tata Jashi; ballano, poi, nei panni di Gamache Gia Chichua e in quelli di Don Quixote Marcelo Soares.

La musica di Minkus è interpretata dal vivo dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Papuna Gvaberidze, Direttore ospite principale del Teatro dell’Opera di Kutaisi, in Georgia.

Pelliconi & C. S.p.a. è main partner della Stagione Danza 2023 del Teatro Comunale di Bologna.

I biglietti – da 10 a 70 euro – sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale, aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18, il sabato dalle 11 alle 15 (Largo Respighi, 1); nei giorni di spettacolo al Comunale Nouveau (Piazza della Costituzione, 4/a) da un’ora prima e fino a 15 minuti dopo l’inizio.

Informazioni su www.tcbo.it /https://www.tcbo.it/eventi/don-chisciotte-2023/