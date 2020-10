Domenica al parco giardino Sigurtà la giornata dei bambini

VALEGGIO Tra i caldi colori d’autunno, una tappa alla Fattoria Didattica e una visita al Labirinto domenica 4 ottobre 2020 torna al Parco Giardino Sigurtà, a grande richiesta, la Giornata dei bambini – seconda edizione.

Dalle 10 alle 18 i giovani visitatori potranno divertirsi in tutta sicurezza tra le seguenti attività e giochi: il Truccabimbi con gli artisti dell’Italian Body Painiting Festival che ormai da tempo collaborano con il Parco e che coloreranno con magia i volti dei più piccoli, Mago Righello che, invece, terrà uno spettacolo con i palloncini, l’artista Pistillo condurrà i bimbi in un viaggio nell’immaginazione, Bollicino proporrà fantastiche bolle giganti di sapone. E poi i giovani visitatori potranno cimentarsi nella pista delle biglie, divertirsi nell’ area giochi con gonfiabili e scenografie divertenti, partecipare ad un mini-laboratorio in cui potranno liberare la loro creatività mettendosi in gioco con i colori, provare l’emozione del bungee jumping per salti altissimi ma sempre in sicurezza, avvicinarsi al mini- golf dove la precisione si intreccia con il divertimento, oppure giocare a baseball cup per essere tutti pronti a tirare la pallina. Infine non mancheranno lo speed test, una prova di forza per il gioco del pallone, il teatro dei burattini con due spettacoli i Tre porcellini e Lino il topolino coraggioso, e il battesimo della sella con pony per avvicinarsi in tutta sicurezza a questo simpatico animale.