Febbraio al Cinema con Esterno Notte: nuova rassegna al Comunale di Gonzaga

MANTOVA Entra nel vivo da sabato la nuova rassegna cinematografica realizzata dall’associazione Esterno Notte in collaborazione con Caffè Teatro e Comune di Gonzaga. Sono cinque gli appuntamenti del mese di febbraio, che porterà al Teatro Comunale di Gonzaga le pellicole più acclamate della stagione invernale.

Si comincia con “Pinocchio” per la regia di Matteo Garrone, con Roberto Benigni, in programmazione sabato 1° febbraio. Si prosegue martedì 4 con “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino, martedì 11 con “Cena con delitto – Knives Out” di Ryan Johnson, sabato 15 con “Piccole Donne” di Greta Gerwig e martedì 18 con “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek.

Tutte le proiezioni si terranno alle ore 21:15 con biglietto di 5 € per i tesserati e di 6 € intero per gli spettacoli del sabato, e di 4 € per i tesserati e di 5 € intero per gli spettacoli del martedì.

La rassegna terminerà domenica 1° marzo con l’evento speciale “Fellini dagli anni ’50 agli anni ‘80: ricordi, sogni e fantasia nei suoi film”, conferenza tenuta dal professor Matteo Molinari per celebrare Federico Fellini a 100 anni dalla sua nascita. Appuntamento alle ore 17 al Teatro Comunale di Gonzaga, ingresso 4 €.