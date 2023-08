Gianni Morandi chiude con il botto ”Cantare a Palazzo Te sarà bellissimo”

MANTOVA Gianni Morandi chiuderà il suo tour “Go Gianni Go” sabato sera a Palazzo Te, dopo un’estate in giro per l’Italia.

Di nuovo a Mantova tre mesi dopo la Partita del Cuore al Martelli: che emozioni ti ha lasciato quell’evento e cosa dobbiamo aspettarci dal concerto all’Esedra di Palazzo Te?

“Partecipare alla Partita del Cuore è stata, come sempre, una bellissima esperienza. Credo sia importante “esserci” per sostenere questi importanti progetti di beneficenza e farlo attraverso lo sport è ancora più stimolante e poi gli spettatori presenti allo Stadio Martelli sono stati davvero tanto calorosi. Per quanto riguarda il concerto del 2 settembre prossimo, dovrete aspettarvi una serata allegra fatta di musica e di tantissime canzoni. Suono con una favolosa band di 13 elementi e non vedo l’ora di salire sul palco e di cantare insieme al mio pubblico”.

Hai ricordi personali di Mantova?

“Mantova è una città che amo molto, la città di Nuvolari, dove sono stato tante volte, anche da turista, magari a mangiare i tortelli di zucca. Sono felice di chiudere il mio tour proprio nel bellissimo contesto dell’Esedra di Palazzo Te”.

Come definiresti in tre aggettivi i tuoi 60 anni di carriera?

“Stimolanti, sinceri, emozionanti. Stimolanti perché ho avuto la possibilità di lavorare nello spettacolo a 360 gradi: oltre a cantare, che è la mia prima passione, ho potuto recitare in diversi film e fiction televisive e ho condotto anche molti programmi tv. Sinceri perché ho sempre fatto il mio lavoro cercando di mostrarmi al pubblico per come sono, anche nei momenti un po’ più difficili. Emozionanti perché ho collaborato con tantissimi artisti e colleghi e ognuno di loro mi ha lasciato un bagaglio di ricordi e di esperienze davvero importanti. Insomma ho sempre amato e amo ancora molto il mio lavoro e penso che questa sia stata la mia più grande fortuna”.

C’è una canzone (o più di una) del tuo infinito repertorio che merita di essere riscoperta o che tu stesso hai riscoperto di recente?

“Tra gli oltre 500 brani che ho cantato, sceglierne soltanto uno è molto difficile, infatti preparare la scaletta dello show non è stato semplice. Ci tenevo ad inserire alcuni brani del mio nuovo album “Evviva”, come ad es. “Anna della storia accanto”, che mi faceva piacere che il pubblico ascoltasse ma so che ci sono brani che non possono proprio mancare come “C’era un ragazzo che come me…”, “Bella Signora” o “Fatti mandare dalla mamma…”. I fan ci tengono e io sono felice di poterli accontentare”.

Quali progetti dopo questo trionfale tour?

“Dopo l’ultima data a Mantova mi prenderò un periodo di pausa per potermi riposare e per passare del tempo con la mia famiglia. Essendo però una persona abbastanza attiva prenderò sicuramente anche in considerazione nuove opportunità che potrebbero presentarsi”